Elisabetta Gregoraci: «Piccolo inconveniente a Mad in Italy»

Elisabetta Gregoraci è tornata in televisione con Mad in Italy, un programma che mira ad offrire un intrattenimento divertente e comico. Si tratta di uno show nel vero senso della parola. La showgirl era da giorni che parlava sul suo profilo Instagram di questa inedita esperienza televisiva, documentando sia le passeggiate tra le tipiche stradine di Napoli che le prime prove. E proprio nella giornata di ieri 29 gennaio, è andata in onda la prima puntata dello show ed Elisabetta Gregoraci si è mostrata con un look super elegante e glamour. Purtroppo però, come spesso accade negli eventi importanti, non è mancato qualche imprevisto.

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories che non è passato inosservato ai suoi follower.

La showgirl si è mostrata nel video circondata dalle addette ai costumi mentre stavano cercando di riparare il suo vestito. «Piccoli inconveniente. Stiamo sistemando il vestito». Sono queste le parole che Elisabetta Gregoraci ha scritto a corredo del video. Un look semplice ma che mette in risalto la bellezza mediterranea della showgirl. Per essere precisi, la showgirl ha indossato un abito color rosa cipria, modello fasciante con un maxi spacco sulla gonna e il corpetto incrociato che lascia scoperti gli addominali. Non sono mancati décolleté a spillo in tinta con il vestito.

«Buongiorno a tutti - ha sottolineato Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -. Benvenuti a Mad in Italy. Ah no, quello era ieri sera. Grazie a tutti. Siamo stati il terzo progamma più seguito. Grazie infinite. Io ora sono a Monaco e sono sempre di corsa. Quella a Napoli è stata una settimana intensa. Ora vado da Nathan».