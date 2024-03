Elisabetta Gregoraci, vacanza (a Miami) finita: «Passare del tempo con mio figlio Nathan è la cosa più bella in assoluto. Grateful»

«Ciao Miami, ci hai regalato una settimana bellissima». Con queste parole Elisabetta Gregoraci ha salutato la vacanza in Florida che si è concessa con il suo partner speciale: il figlio Nathan Falco Briatore. Approfittando delle vacanze scolastiche di Nathan (che frequenta un istituto a Monaco), Elisabetta si è concessa questa fuga al caldo e dalle spiagge assolate della Florida ed ha pubblicato scatti mozzafiato. Ma anche le cose belle hanno una fine ed infatti Elisabetta sta per tornare alla sua solita routine quotidiana.

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato uno scatto nelle sue Instagram stories per aggiornare i suoi fan sulla fine della vacanza a Miami con Nathan. «Ritorno super carica, pronta ad iniziare tante cose belle - ha scritto Elisabetta Gregoraci a corredo del post Instagram -.

Questa settimana mi ha permesso di staccare la spina dopo mesi super full per Mad in Italy e di ricaricare le batterie. Poi passare del tempo con mio figlio Nathan è la cosa più bella in assoluto. Grateful».

Nathan Falco, 13 anni, oggi è un adolescente sereno, e forse il merito è anche di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che, per lui, continuano ad essere «famiglia», nonostante i sei anni di separazione.