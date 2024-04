Elisabetta Gregoraci immobilizzata sulla sedia con lo scotch da pacchi: «Trovate un modo per liberarmi...»

Elisabetta Gregoraci, grazie alla sua esperienza al Grande Fratello Vip nel 2020, si è fatta conoscere al grande pubblico per com'è: senza troppe sovrastrutture e in modo genuino. Dal quel momento in poi, la conduttrice ha cominciato a essere più naturale anche sui social e non "sempre in posa" davanti all'obiettivo. Questa sua versione piace molto ai fan che sono diventati numerosissimi, specie su Instagram dov Elisabetta ha pubblicato una serie di nuove foto e, soprattutto l'ultima ha colpito tutti.

Il post Instagram di Elisabetta Gregoraci

«Scorrete fino l’ultima foto e... provate un modo per liberarmi». È questa la didascalia che Elisabetta Gregoraci ha scelto per accompagnare i nuovi scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram.

La conduttrice si scatta selfie in camerino, si lascia immortalare in sala trucco oppure eccola durante un servizio fotografico o nel salotto di "Stasera C'è Cattelan" con Alessandro Cattelan. Ma come consiglia lei, la vera sorpresa è l'ultima foto: Elisabetta è seduta su una sedia e immobilizzata con dello scotch marrone, quello da pacchi e finge di gridare. Nelle storie dà qualche indizio su quanto accaduto: «Presto a Le Iene», scrive. «Sono stati monellissimi».

Elisabetta a Le Iene

A quanto pare, Elisabetta Gregoraci sarà una delle prossime vittime dei divertenti scherzi de Le Iene di cui, qualche tempo fa, era già stata bersaglio. L'ex moglie di Flavio Briatore, infatti, era già caduta "nella trappola" del programma di Italia 1 che, con l'aiuto della sorella Marzia, le aveva organizzato uno scherzo meschino: qualcuno le aveva hackerato il profilo Instagram modificando tutti i suoi contenuti social. Ovviamente, non c'era nulla di vero.