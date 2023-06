Elodie, Luca Barbareschi: «Ti volevo in un film come protagonista, ma non hai mai voluto incontrarmi». Ecco perché lei non ha risposto

Elodie, nei giorni scorsi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. Moltissime sono state le reazioni e i commenti dei fan, tra questi, spunta quello di Luca Barbareschi, regista e produttore televisivo. «Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai mai voluto incontrare. Peccato. Sei fantastica», ha commentato il regista. Silenzio tombale da parte della cantante. Ma quale sarà il motivo? Proviamo a fare ordine sulla situazione.

Sappiamo tanto di Elodie, perché con il tempo è stata in grado di raccontare molto di sé.

E quindi, da una parte abbiamo la cantante che è stata la madrina del Pride, mentre dall'altra l'attore che è finito nella bufera per aver cercato di stroncare il #MeeToo italiano, sminuendo a meri spot le denunce delle attrici che hanno raccontato di aver subito violenze e molestie.

«Sono solo in cerca di pubblicità - aveva detto Luca Barbareschi -. E che semmai è vero il contrario: non ho mai avuto bisogno di trucchi per sco***e. Ma mi è capitato di dire amore, chiudi le gambe, interessante ma ora parliamo di lavoro».

Ecco, evidentemente quello di Elodie e quello del regista sono due mondi opposti e, soprattutto, che cozzano. Sarà forse questo il motivo per il quale la cantante ha deciso di non rispondere al commento di Luca Barbareschi?

Quella piccola frecciatina di Luca Barbareschi con la frase «Non mi hai mai voluto incontrare» ha, ovviamente, scatenato i commenti di molti utenti. Per un utente, ad esempio, oltre a definire «fantastica» Elodie, per lui la cantante è stata anche «intelligente» a non rispondere a Barbareschi. Per un altro, poi, «È la scusa più vecchia del mondo».