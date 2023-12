Fabio Volo ha ritrovato l'amore, ecco la nuova fidanzata dopo la separazione dalla moglie: baci e abbracci per le vie di Milano

Fabio Volo sembra aver ritrovato l'amore dopo la fine del suo matrimonio con Johanna Maggy Hauksdotti, madre dei suoi due figli Sebastian e Gabriel. Il giornalista è stato “beccato” dai fotografi di Diva e Donna in giro per le strade di Milano in compagnia di una donna misteriosa. I baci appasionati e gli abbracci affettuosi negli scatti non lasicano molto spazio ad equivoci.

Fabio Volo a Verissimo: «Nuove relazioni? Dopo la separazione ho bisogno di fermarmi e ragionare. Devo prima stare bene con me stesso»

Fabio Volo e la nuova fidanzata: chi è la donna misteriosa

Da quello che possiamo vedere nelle foto, Fabio Volo è tornato a sorridere dopo la separazione con la moglie (avvenuta nel 2020) con la quale stava da 10 anni e con cui è rimasto in ottimi rapporti.

Lo scrittore non si nasconde più e così dopo aver pranzato in un ristorante con la donna ci passeggia per le vie di Milano mano nella mano. Il nome e l'età della donna non si sanno, ma secondo fonti vicine alla coppia pare che non faccia parte del mondo dello settacolo. Così se l'identità rimane un segreto il loro feeling è sotto gli occhi di tutti.

Le dichiarazioni a Verissimo

Solo un mese fa lo scrittore si diceva single. «Io non sto bene e non sto nemmeno male. Non cerco un equilibrio. Io accolgo quello che la vita mi dà e lì dentro trovo il mio modo di stare. Ho un equilibrio verso le cose che arrivano». Nessuna relazione per lui disse a Verissimo a Novembre: «Non ho una relazione. Uscire da una relazione è anche l'occasione per fermarsi un attimo e ragionare. Se non hai una relazione sana con te stesso è come sbagliare il primo bottone della camicia: se non sistemi il primo, sbagli tutto. Devi tornare indietro e risbottonare tutto».