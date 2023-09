Elon Musk padre per l'undicesima volta, l'ultimo figlio si chiama Techno Mechanicus

Elon Musk ha 11 figli. Il magnate di Space X, Tesla e X, infatti, ha in segreto un terzo figlio con la cantante canadese Grimes, pseudonimo di Claire Elise Boucher, chiamato Techno Mechanicus. A rivelarlo è una recensione esclusiva del New York Times sul libro autobiografico in uscita di Elon Musk.

L'amore tra Elon Musk e Grimes

Elon Musk, 52 anni, e Grimes, 35, hanno già altri due figli: la figlia di un anno Exa Dark Sideræl, soprannominata "Y", e il figlio di tre anni X Æ A-12.

I due si erano iniziati a frequentare nel maggio del 2018. Musk e Grimes si incontrarono, rivela Page Six, dopo che il fondatore di Tesla rimase stupito per un tweet pubblicato dalla canadese: Musk era intenzionato a scrivere una frase, da lui ritenuta "brillante", sull'intelligenza artificiale. Prima di pubblicarla, però, si accorse che Grimes aveva scritto già la stessa cosa. Ciò suscito il suo interesse. Dopo l'incontro è scoppiata la scintilla. Il miliardario e la cantante canadese hanno poi dato il benvenuto a Exa Dark Sideræl nel dicembre 2021. Si sono lasciati solo pochi mesi dopo la nascita della figlia.

Elon Musk è fidanzato con Grimes?

Anche se non è chiaro se i due siano tornati insieme, Grimes e Musk, di recente, sono stati avvistati a Portofino a luglio. Sebbene non fossero stati fotografati insieme, una fonte rivelò al Daily Mail che alloggiavano in un lussuoso hotel. All'inizio di questa settimana, però, i rapporti tra i due sembrano essersi nuovamente incrinati. Grimes, via X con un tweet subito cancellato, aveva implorato Musk di vedere suo figlio. «Elon fammi vedere mio figlio o per favore rispondi al mio avvocato», aveva scritto sul social dell'ex.

Quanti figli ha Elon Musk

Il proprietario di X, quindi, ha 11 figli con tre diverse donne. Musk con la prima moglie Justin Wilson ha avuto un figlio, Nevada, morto dopo sole dieci settimane a causa della sindrome della morte improvvisa infantile (SIDS). Wilson e Musk nel 2004 hanno avuto due gemelli, Griffin e Vivian. Di recente, sua figlia Vivian Jenna, ha annunciato di essere transgender e di non voler avere alcun rapporto col padre.

Nel gennaio 2006, Musk e Wilson hanno avuto tre gemelli Kai, Saxon e Damian. I due divorziarono due anni dopo. Nel novembre 2021, in segreto, poi, il miliardario ha avuto due gemelli con la direttrice delle operazioni e dei progetti speciali di Neuralink, Shivon Zilis. Questo poco prima che Grimes desse alla luce il suo secondo figlio con Musk. Al momento, indiscreazione a parte, si sa molto poco del piccolo Techno Mechanicus o di quando potrebbe essere nato.