«Federica Nargi perché non ci mostri più il tuo lato B?», la sua risposta stupisce tutti. Poi la critica sulle smagliature

Federica Nargi ha scelto la sincerità. L'ex velina di Striscia la Notizia ha risposto ad alcuni commenti degli hater direttamente dalle Maldive, dove ha trascorso un Capodanno da sogno assieme alla famiglia: il marito Alessandro Matri e le due figlie, Beatrice e Sofia. Fiumi di complimenti per le foto in bikini, ma non mancano le critiche...

«Ma il lato B come mai non ce lo fai più vedere?», ha chiesto un utente tra i commenti stuzzicando la Nargi. Non è tardata ad arrivare la sua replica che ha lasciato tutti senza parole: «Non è più quello di una volta», ha risposto l'ex velina ottenendo centinaia di like e commenti piene di emoji col sorriso.

Sui social l'influencer sta documentando la vacanza, tra spiagge deserte e acque cristalline, la famiglia di Federica Nargi sta trascorrendo dei momenti indimenticabili prima di ritornare agli impegni lavorativi.

Il suo beato relax è stato però spezzato da alcuni commenti al veleno che alcuni hater hanno lasciato sotto alle foto in bikini, che a loro dire, mettevano bene in mostra le smagliature sulla coscia: «Se la Nargi ha le smagliature c'è speranza per tutti». L'ex velina ha preso la parola e ha risposto: «Smagliature e cellulite. Sono umana anche io», mandando così uno schiaffo morale all'idea di perfezione che, nemmeno per una modella esiste.