Fedez a Miami, festa al parco giochi con Leone e Vittoria: «Emozioni forti»

Chiara Ferragni e Fedez ormai proseguono le loro vite a due velocità: lei tira il freno, lui corre. Dopo l'annuncio della «presunta crisi matrimoniale», Chiara si è rifugiata nella famiglia mentre Fedez è a Miami con Leone e Vittoria e si diverte a trascorrere del tempo con i suoi figli.

Il rapper sta condividendo su Instagram molte storie che documentano la super vacanza. Ad esempio, nelle ultime papà Fedez, sta trascorrendo del tempo al parco giochi con i suoi piccoli. Il rapper ha infatti condiviso alcuni video nelle sue Instagram stories che riprendono Leone e Vittoria all'insegna dell'allegria, della spensieratezza e delle emozioni forti. Tra le tante cose da fare al parco giochi, non è mancato il giro sullo scivolo di Fedez. «Ciao sono Federico e ho 34 anni», ha scritto il rapper a corredo del video.

Fedez in vacanza a Miami

Durante la vacanza a Miami, Fedez continua con i suoi workout, allenandosi con il personal trainer. Senza mai mostrare i bambini in volto, a seguito dello scambio di diffide con Chiara Ferragni, il rapper sta condividendo dei teneri momenti su Instagram con Leone e Vittoria.

La crisi matrimoniale

Fedez si è stabilito in una nuova casa a Milano mentre Chiara Ferragni ha ammesso che la decisione di mettere il matrimonio in stand by non "è stata una sua scelta" e si sta concentrando essenzialmente sul suo futuro personale e professionale circondata dagli amici e dalla sua famiglia.