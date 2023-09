Francesco Totti e Noemi Bocchi, la vacanza “infinita” aspettando il tribunale: «Noi...»

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ancora in vacanza. Mentre Ilary Blasi trascorre del tempo con le figlie Chanel e Isabel con il suo fidanzato Bastian Muller, l'ex capitano della Roma pensa a conquistare il cuore della sua Noemi.

I due, sorridenti e felici, in un selfie sui social, sono al mare e si godono ancora qualche giorno d'estate per del ritorno agli impegni lavorativi.

Dopo la fuga d'amore in vacanza in Africa i due pare siano tornati a Roma.

La nuova compagna dell'ex calciatore si è ritrovata al centro di alcune polemiche, sia perché i fan della coppia Totti-Blasi vorrebbero rivedere un ritorno di fiamma, sia perché pare che un suo comportamento non sia piaciuto ai fan.

Secondo gli appassionati della coppia Totti-Blasi, infatti, Noemi Bocchi cercherebbe di copiare la conduttrice, dagli atteggiamenti, alle pose, sino al colore di capelli. Un recente scatto della 35enne romana, dal parrucchiere, sembrava l'ennesima conferma di chi intendeva copiare anche il nuovo look di Ilary Blasi.

I capelli biondi, nell'ultimo scatto con Francesco Totti, però, hanno rivelato che Noemi Bocchi non intende somigliare a Ilary Blasi che invece, ha cambiato il suo stile. Forse anche in vista della prossima udienza in tribunale relativa alla separazione, la conduttrice si presenterà con un look completamente diverso con cui ha già stregato il red carpet della Mostra del cinema di Venezia.