Giulia De Lellis in cattedra alla Bocconi: «Non ho la laurea, facevo la commessa, ora ho un'azienda con 12 dipendenti»

Giulia De Lellis insegnante alla Bocconi per un giorno. Il prossimo 20 marzo, l'influencer parlerà agli studenti che sperano di sfondare nel mondo del lavoro. La 28enne ex volto di Uomini e Donne terrà una lezione al master in Fashion, experience & design management e parlerà della sua esperienza con Audrer, il brand di prodotti per la pelle lanciato nel 2023. «Voglio motivare chi ascolterà le mie parole: io dal niente ce l'ho fatta», dice.

Giulia De Lellis terrà una lezione alla Bocconi, anche se non è laureata. «La laurea mi manca e vorrei tornare a studiare per prenderla.

Ho 28 anni: so che lo farò», ha detto al Corriere. La 28enne ha raccontato di aver investito inizialmente 500mila euro nella sua azienda e di essere in attivo nel 2024. Prima di fare l'influencer guadagnava «1.200 euro al mese facendo la commessa in un negozio di abbigliamento a Pomezia». Nella sua azienda dà lavoro a 12 persone. Per fare gli influencer servono «preparazione, fantasia, un pizzico di fortuna. Io ho un mio modo di comunicare: diretto, schietto. Non è che faccio un post e guadagno: penso ai claim, al set, decido come fare le foto, la musica. I dettagli fanno parecchio».

Sulle sponsorizzazioni spiega che «la chiarezza è fondamentale: se stai pubblicizzando un prodotto scrivi “adv”, se ti è stato regalato “gift”, altrimenti è “no sponsor”. Per noi che operiamo nel web è sempre stato così: bene che diventi legge ciò che era affidato all’autoregolamentazione». Su Chiara Ferragni, dice: «Se sei così grande, così in alto, serve altrettanta attenzione per gestire la cosa. Chiara Ferragni è una bravissima imprenditrice, un’ottima mamma: spero che tutto finisca per il meglio».