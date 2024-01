Goffredo Cerza, il compagno di Aurora Ramazzotti fa il trapianto di capelli (e si mostra sui social)

Goffredo Cerza, il compagno di Aurora Ramazzotti, si è sottoposto al trapianto di capelli e lei gli sta facendo da infermiera. Goffredo, 28 anni, ha posato le immagini dalla clinica in cui ha effettuato l’operazione, poi il rientro a casa e le cure della fidanzata. Aurora aveva portato un mazzo di fiori di campo a Goffredo e poi si è prestata all’assistenza necessaria nel salotto di casa.

Il costo del trapianto

Goffredo Cerza ha scelto di sottoporsi a un trapianto di capelli.

Non ama mettersi in mostra e preferisce mantenere un basso profilo. Questa volta però ha pubblicato orgoglioso le immagini della sua operazione. Il compagno di Aurora e padre del figlio Cesare ha postato alcune storie in cui ha citato la clinica che ha inaugurato a Milano l'anno scorso. Si tratta del centro Insparya fondato da Cristiano Ronaldo con il manager portoghese Paulo Ramos. Il prezzo di un trapianto di capelli va da 5.500 a 7mila euro e l’intervento dura circa 6 ore.

La sera prima dell'intervento

La sera prima dell’intervento di trapianto di capelli Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, genitori del piccolo Cesare, erano ospiti al party di compleanno di Michelle Hunziker. La figlia della conduttrice svizzera aveva postato le immagini della tavola imbandita e del suo segnaposto accanto a quello di nonna Ineke. E qualche giorno prima la coppia aveva partecipato alla festa per i 43 anni di Jonathan Kanashian. In quell’occasione Goffredo e Aurora avevano scherzato al rientro a casa con Michelle Hunziker e Alessandro Carollo (nella stessa location Hunziker e Carollo avevano scambiato il primo bacio pubblico a favor di paparazzo).

Chi è Goffredo

Goffredo Cerza è un giovane ingegnere, originario di Roma. I suoi genitori sono entrambi professionisti nel campo della salute: la madre, Francesca Romana Malato è manager e direttore generale del poliambulatorio specialistico LabAurelia, mentre il padre, Fabio Cerza, è Primario della Divisione di Ortopedia e Traumatologia presso l'ospedale dei Castelli. Goffredo ha anche una sorella maggiore, Carolina, biologa. Goffredo ha frequentato la Marymount International school, una scuola privata molto rinomata a Roma, e poi si è laureato in Ingegneria elettrica all’università di Londra.