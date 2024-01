Guendalina Tavassi "disperata" su Instagram: «Vi prego, ditemi quando finiscono queste feste»

Guendalina Tavassi è molto attiva sui propri profili social dove, ogni giorno, racconta ai suoi fan cosa fa e come trascorre le giornate in compagnia del suo compagno Federico Perna, soprannominato Cuore e dei suoi bambini, Salvatore e Chloe. Proprio con loro due, l'ex gieffina si è divertita molto durante questo periodo natalizio che, però, come da lei dichiarato su Instagram, sembra non finire più e il motivo è presto detto.

Guendalina Tavassi ha postato diverse storie sul proprio profilo Instagram in cui spiega che, durante queste vacanze di Natale, sotto casa sua, c'è sempre stata molta confusione, infatti, è stata sistemata una pista di ghiaccio per pattinare sulla quale i bambini si divertono tutto il giorno. «Ecco, e come ogni giorno, io e Sasy (il figlio Salvatore, ndr) siamo qui». Poi, l'ex gieffina ha pubblicato un video in cui mostra ai follower le calze per i bambini, portate dalla Befana con tanto di biglietto (ovviamente scritto da lei) che recita, con una scrittura un po' tremolante: «Ciao Sasy, buona Befana». Guendalina, quindi, a corredo della storia, ha aggiunto: «Vi prego, ditemi quando finiscono queste feste». Infatti, durante tutto il periodo natalizio, ha finto che in casa ci fosse un elfo che faceva gli scherzi ai suoi bambini che credono in tutto ciò che ha a che fare con la magia del Natale.

Dopo essersi fatta il canonico selfie allo specchio in cui saluta i suoi flowers, Guendalina Tavassi ha fatto sapere che il fidanzato Federico Perna le ha regalato un paio di scarpe. «Ecco, è arrivato anche il mio regalo», ha scritto.