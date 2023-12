Heather Parisi, nuove critiche sui social: «Mi piacerebbe capire la definizione di vera famiglia»

Heather Parisi ha ricevuto l'ennesima critica sui social. Questa volta la polemica si è rivolta verso una foto di famiglia, postata dalla showgirl in vacanza a Cortina d'Ampezzo. In particolare gli 'haters' si sono concentrati sulla didascalia scritta dalla Parisi sotto al post.

Heather Parisi ha pubblicato su Instagram una foto con il marito Umberto Maria Anzolin e i loro figli, Elizabeth e Dylan. «Il legame che unisce la vera famiglia non è solo quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite e l'amore coniugale è l'elemento fondamentale che sta alla base di quel legame. Ma ho come l'impressione che per molti la famiglia sia da mettere in discussione», ha scritto la showgirl insieme al post.

Sono in molti ad aver criticato negativamente le affermazioni della Parisi, scrivendo: «Mi piacerebbe capire la definizione di vera famiglia.

Io sono sposata con mio marito da 37 anni, stiamo insieme da più di 40. Visto che non mi sono mai separata, faccio parte della vera famiglia o della super vera famiglia? C'è una classifica sulla vera famiglia o bastano amore, rispetto, lealtà, supporto, dialogo? E poi chi sono le false famiglie?». C'è anche chi è si è chiesto che fine abbiano fatte le altre due figlie di Heather Parisi, nate da precedenti relazioni.