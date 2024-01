Ilary Blasi e il suo libro autobiografico, la risposta di Totti e Noemi Bocchi non si fa attendere: la frecciatina social

Ilary Blasi ha annunciato l'arrivo del suo libro autobiografico “Che Stupida”, dopo il documentario Netflix “Unica”. In molti l'hanno paragonata al principe Harry, dopo la Megxit, mentre lei vuole solo raccontare la sua verità e il modo in cui si è rialzata dopo una batosta che ricorderà per sempre. D'altronde 20 anni insieme (e 3 figli) non si cancellano, ma lei non vorrebbe mai farlo perchè il loro è stato «un matrimonio felice finché è durato». Ma quale sarà stata la reazione di Francesco Totti e Noemi Bocchi a questa notizia?

Noemi Bocchi e Francesco Totti sempre più uniti.

Anche contro la sua ormai ex moglie Ilary Blasi. Dopo l'annuncio del libro, la coppia ha fatto passare qualche giorno prima di rispondere sui social. Due storie su Instagram pubblicate sull'account di Noemi per dimostrare che lei e Francesco sono più forti di tutto e più uniti che mai. «Ci beviamo su» dice la canzone in sottofondo mentre i due sorseggiano cocktail, aspettando l'uscita del libro autobiografico.