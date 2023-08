Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme in discoteca: una notte "argentata" in Sardegna

Vestite d'argento (oro bianco qualcuno direbbe) Ilary Blasi e Michelle Hunziker si sono fatte fotografare insieme in una serata a base di musica e sorrisi in Sardegna. Le vacanze sono in pieno svolgimento per i vip che condividono le loro felicità di mare (e montagne) sui social, con i loro follower sempre connessi a ogni loro aggiornamento. Ilary ascolta dal web le ultime notizie sulla sua "sfida" legale con Totti e, in pista, la musica mixata dal dj che ieri sera l'ha fatta ballare con la sua collega. In Costa Smeralda la Hunziker ha salutato la sua amica mostrando un sorriso straordinario verso l'obiettivo dello smartphone che poi ha caricato l'immagine sul profilo Instagram ufficiale dell'ex compagna di Eros Ramazzotti.