Ilary Blasi nuda, il massaggio è supersexy: lato B in vista mentre si rilassa sul lettino

Ilary Blasi si dedica una mattinata di relax nel centro estetico. La presentatrice si concede un super massaggio e lo racconta con un video postato sui social, nel quale lascia intravedere il lato b. A 41 anni la showgirl è più in forma che mai, anche grazie all'enorme cura che dedica al suo corpo.

Ilary mette gli occhiali da vista: in posa davanti allo specchio e spunta il nuovo anello al posto della fede FOTO

Ilary, lato b in vista

Sempre sexy e provocante, mai volgare. Ilary Blasi sceglie con cura l'immagine da dare di sè, ma riesce comunque a emozionare il pubblico che la segue. L'ex signora Totti, attualmente single dopo aver rotto con il marito dopo oltre 20 anni di relazione, ha messo a tacere le voci di un presunto flirt con Edmondo Isralovici. In alcune stories su Instagram si è mostrata a cena con "l'uomo misterioso" (come era stato etichettato dai giornali scandalistici), spiegando che «ci conosciamo da 15 anni».

«Altro che aria di flirt, qua tira proprio un'ariaccia - ha detto Ilary - Anzi, ne approfitto per dire Edmondo è single, donne approfittatene». Dunque Ilary resta "sul mercato". Venerdì rivedrà Francesco Totti, ma sarà solo per questioni legali. I due saranno faccia a faccia per la prima volta in tribunale. La discussione comincerà dai Rolex scomparsi e dalle borse della presentatrice nascoste (e poi ritrovate) da Totti.