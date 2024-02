Ilary Blasi, le accuse a Totti: «In un anno Francesco ha speso 3 milioni 324 mila euro al casinò di Montecarlo»

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti è sfida continua. Rolex, conti, soldi, gestione famigliare, quindi dei figli. Ora si parla di conti in paesi extra europei e comportamenti perlomeno negligenti nei confronti dei figli stessi. Ma soprattutto ritardi nei pagamenti dell’assegno mensile. Stando alla ricostruzione de “La Verità” la tensione tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice è alle stelle malgrado (o forse proprio per) le decisioni dei giudici che hanno stabilito un mantenimento di 12.500 euro al mese per Blasi e figli.

Ilary e Totti, scontro sui soldi

Le accuse

Lo scontro tra i due appare ormai irreversibile. Lei, Blasi, ha tirato fuori le carte e accusa l’ex marito di sperperare denaro ai casinò. «Con profonda amarezza e molta preoccupazione, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media "brucia" al casinò importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli».

Totti-Ilary, lite su chi ha provocato la rottura: decine i testimoni chiamati in causa

Denaro che, aggiungono i medesimi legali, avrebbe dovuto comparire nei bonifici destinati alla famiglia. Il campione sarebbe anche negligente sotto il profilo della custodia della figlia Isabel che avrebbe lasciato sola in albergo in una occasione per presenziare un evento. Omissione e smemoratezze. Stando alla ricostruzione del quotidiano, supportata dalle memorie degli avvocati, Totti avrebbe evitato di documentare alcuni conti (uno dei quali a Singapore) ai giudici. Scrive la Verità che molti dei conti correnti accesi dall’ex numero 10 sarebbero stati nascosti al Tribunale. Intanto però la causa di separazione procede. Il giudice Simona Rossi, che ha sciolto la riserva fissando la prossima udienza per il 31 maggio 2024, ha deciso di dare la precedenza alla questione dell’addebito, rinviando a un momento successivo quella economica. Nessuna consulenza tecnica e contabile è stata quindi al momento presa in considerazione, se ne riparlerà a fine anno, se non nel 2025.

NOEMI BOCCHI

Invece l’attenzione si concentrerà sulle presunte relazioni extraconiugali di entrambe le parti. Ilary Blasi chiama in causa Noemi Bocchi, sostenendo che sia stata la causa della fine del suo matrimonio. La nuova compagna del Capitano sarà certamente sentita in aula. Francesco Totti – che tramite persone di sua fiducia fa sapere che non intende riparlare mai più della vicenda, se non davanti ai giudici – ha chiesto e ottenuto che sia convocato come testimone Cristiano Iovino, ovvero «l’uomo del caffè», il personal trainer che ha già raccontato di avere avuto una relazione con l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi. Che sarebbe cominciata nel 2020, molto prima dell’avvento di Noemi. Una testimonianza molto pesante, che mette in apprensione gli avvocati di Ilary, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi. E non sarà l’unica. I legali di Totti, Antonio Conte e Laura Matteucci, nella loro memoria avrebbero indicato anche altri presunti flirt di Ilary Blasi. Si tratterebbe di personaggi piuttosto noti nel mondo dello spettacolo. Chiamati a dare dettagli sulla loro possibile frequentazione più che amichevole con l’allora signora Totti.

Nessun mistero che l’ex calciatore sia appassionato di gioco d’azzardo, dicono dal suo entourage, ma certo le cifre investite non sono quelle denunciate dall’ex moglie bensì inferiori. Quanto alla accusa, ritenuta infamante, di aver lasciato sola Isabel, la bimba di 7 anni, replicano che se così fosse stato veramente avrebbero ricevuto una denuncia per abbandono di minore come invece non è accaduto.

LA REPLICA DEGLI AVVOCATI

In relazione alla pubblicazione del contenuto degli atti difensivi depositati dalla signora Ilary Blasi nel procedimento di separazione, gli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, «ribadiscono la loro totale estraneità alla divulgazione, e confidano, pur consapevoli dell'interesse del pubblico, che sia mantenuto il riserbo sugli aspetti processuali della vicenda che ha ad oggetto questioni private, per rispetto nei confronti del Tribunale, delle parti coinvolte e dei figli, nonché a garanzia del corretto esercizio del diritto di difesa dei coniugi».