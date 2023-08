Jennifer Lopez e Ben Affleck paparazzati in bicicletta: «Un meme vivente»

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono una delle coppie dello showbiz più chiacchierate degli ultimi tempi. Infatti, appaiono spesso in pubblico per eventi dedicati al cinema o comunque alla moda, ma vengono anche paparazzati quando sono solamente loro due. Proprio in queste occasioni, l'attore (secondo gli utenti social) darebbe il meglio di sé in fatto di espressioni o atteggiamenti: famoso è il video di Ben che sbatte la portiera dell'auto dove è appena salita Jennifer. Nelle scorse ore, i due sono stati fotografati mentre si godevano un'uscita in bicicletta.

Jennifer Lopez ha da poco compiuto 54 anni e le foto della festa esclusiva e di lei che balla sopra i tavoli mentre ride con gli invitati, hanno fatto il giro del mondo.

Dopo il compleanno, la cantante è tornata subito al lavoro e, tra un impegno musicale e un set cinematografico, è anche riuscita a trovare del tempo da dedicare alla sua famiglia. Jlo è stata paparazzata insieme al marito Ben Affleck e alla figlia di lei, Emme, mentre si gode un giro in bicicletta. Ciò che, però, ha attirato l'attenzione degli utenti è sicuramente stata l'espressione dell'attore che è parso stanco e molto provato. In molti si sono chiesti se questo mood fosse dovuto alla fatica della pedalata o ad altro.

Quando le foto che ritraggono Jennifer Lopez e Ben Affleck in bicicletta sono comparse sui social, alcuni utenti hanno commentato: «Lui è un meme vivente, non c'è niente da fare», «Qualcuno regali una bici della taglia esatta a Ben... Farà meno fatica se riesce a stendere le gambe» oppure ancora «Che qualcuno alzi il sellino a quel pover'uomo».