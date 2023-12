Luca Vezil e la nuova casa, «non pensavo potesse accadere veramente»: dove l'ha acquistata

Luca Vezil ormai da diverso tempo ha concluso la sua relazione con Valentina Ferragni, i due sembravano avere progetti davvero seri, ma poi nell'ottobre 2022 tutto è svanito nel nulla. Da quel momento Vezil sembra essersi rifatto una vita, una nuova ragazza e adesso per fino una nuova casa.

Luca Vezil ha postato sui social le foto del suo ingresso nella nuova casa a Milano, proprio la città della sua ex Valentina Ferragni, con tanto di una lunga didascalia di accompagnamento. «Ho fatto tante firme nella mia vita, alcune più importanti, altre semplici sigle qua e là, tante neppure mie (io a scuola facevo le firme dei miei genitori meglio di loro stessi), ma nessuna firma mi ha fatto sentire come mi sento oggi. [...]Un giorno decisi di giocare a cercare casa in questa città che mi ha adottato tanti anni fa, vediamo cosa si trova, mi sono detto, tanto non sarò mai in grado di farlo seriamente..., E poi è successo. [...] Stamattina ho comprato la mia prima casa (beh diciamo che ne ho comprato i muri, dentro ci sarà da impazz...

divertirsi) e mi fa ancora così strano dirlo ma per una delle poche volte nella mia vita mi sento molto fiero di me», queste le parole di Vezil sull'ingresso nella nuova casa. Le cose per lui sembrano essersi decisamente sistemate dopo la rottura con Valentina Ferragni, lei come l'avrà presa?