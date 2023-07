Manuela Moreno, matrimonio a 56 anni con il manager Giacomo Maiolini: la proposta di nozze in Puglia

Manuela Moreno si sposa. La conduttrice del Tg2 Post ha condiviso il video della proposta di nozze da parte del compagno, il manager musicale Giacomo Maiolini. La dichiarazione, rigorosamente in ginocchio come vuole la tradizione, è avvenuta in Puglia, davanti ai tanti amici presenti che hanno assistito al momento romantico.

Manuela Moreno è stata sempre molto riservata sulla sua vita privata. Ha svelato il rapporto con Giacomo Maiolini, manager discografico di 60 anni, in un'intervista del 2011. «Non vive a Roma, così ci vediamo soprattutto nei weekend», aveva detto. Da qualche mese ha svelato la sua identità sui social ed è più innamorata che mai. La giornalista non ha figli.

Manuela Moreno è nata a Roma l'11 luglio 1966. È in Rai dal 1992, ha curato le rubriche «Italia Sera» e «Prima - La cronaca prima di tutto» (Rai1).

Poi è passata su Rai2, avorando prima alla redazione Cultura e spettacolo e poi alla redazione esteri, di cui è vice-caporedattrice. Ha lavorato diversi anni come inviata. Dal 2019 è alla conduzione del Tg2 Post, confermata anche nei palinsesti 2023-24.