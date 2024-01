Marco Borriello: «Berlusconi mi chiedeva sempre come andava la storia con Belen...»

Marco Borriello, ex calciatore da sempre considerato un toumber de femmes, nelle ultime ore ha ricordato e condiviso con i telespettatori un aneddoto su Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan. L'ex calciatore ha ricordato, con un sorriso stampato sul viso, il periodo in cui Berlusconi era il proprietario del Milan mentre lui giocava nella stessa squadra. L'ex calciatore ha specificato che Berlusconi, illo tempore, era impegnato in politica come primo ministro e per questo motivo faceva rare apparizioni in campo.

«Berlusconi? Veniva poco al campo perché era il presidente del Consiglio all'epoca - ha spiegato Marco Borriello durante un'intervista a Radio Tv Serie A -.

Veniva in albergo quando giocavamo a Roma e ricordo che per ognuno di noi ricordava un aneddoto. Il mio riguardava Belen con cui ero fidanzato. Mi chiedeva: come va con Belen?. Andava sul tecnico. Era molto simpatico e la prendevamo a ridere».

Era l’estate del 2004 quando, in una discoteca della Sardegna, Belen e Marco Borriello si sono guardati negli occhi per la prima volta. Lei aveva 19 anni, era in Italia da pochi mesi, lui ne aveva appena compiuti 22. «È stata una storia d’amore acerba, immatura, tra due ragazzi - ha raccontato Marco Borriello in un'intervista al Corriere della Sera -. Se ci incontriamo a Milano la abbraccio, è una ragazza solare e divertente. Comunque è stata la relazione più importante della mia vita».