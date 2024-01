Mariah Carey e il tuffo di Capodanno nell'idromassaggio: l'abito rosso bagnato è ancora più sexy

Abito rosso, glitter e chignon. Così l'intramontabile Mariah Carey ha accolto il nuovo anno e ha augurato a tutti i suoi fan un 2024 «sano, sereno e felice».

Con un video pubblicato sui social, la cantante si è mostra mentre si tuffa nell'idromassaggio durante i festeggiamenti della notte di Capodanno. Magico lo scenario mentre lei si immerge nell'acqua bollente: fiocchi di neve che incorniciano il suo abito rosso pieno di luccichii.

L'iconica 54enne, famosa in tutto il mondo per il singolo natalizio “All I Want For Christmas Is You”, incanta il pubblico ancora una volta e lo mostra sui social allo scoccare della mezzanotte.

Alcuni frame del post pubblicato su Instagram, infatti, riprendono Mariah Carey mentre si immerge in una vasca idromassaggio di Aspen, Colorado (Stati Uniti).

Ciò che rende la scena unica non è solo la neve che le cade intorno, ma il vestito che indossava al momento del tuffo. Il video include anche un giro in slitta con i suoi gemelli Monroe e Moroccan, 12 anni, alcuni cambi outfit e una battaglia a palle di neve.

Abito rosso fino ai piedi con un elegante spacco frontale, glitter e uno splendido gioiello intorno al collo che fa da cornice alla scollatura del vestito. Mariah Carey non ci ha pensato due volte a immergersi nell'idromassaggio con un look totalmente glamour e degno dell'iconica vincitrice dei Grammy Award.