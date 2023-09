Matrimonio a "Porta a Porta": la giornalista Vittoriana Abate sposa Simone Billi. Tra gli ospiti Elisabetta Gregoraci e Bruno Vespa

Simone Billi e Vittoriana Abate sono convolati a nozze. La cerimonia è stata celebrata nella suggestiva chiesa di San Pietro in Montorio al Gianicolo. Vittoriana, conduttrice e giornalista professionista da molti anni è il volto di punta di “Porta a Porta”, storico talkshow condotto da Bruno Vespa su Raiuno, è molto amata dal pubblico televisivo. La bella Vittoriana si è unita a Simone, ingegnere e parlamentare al suo secondo mandato.

La sposa era fasciata da un abito in mikado (tessuto prezioso di seta) con una sopragonna in morbido tulle, impreziosito da un corpetto con cristalli, creato appositamente per lei dalla talentuosa stilista Paola D’Onofrio.

Tra gli ospiti giunti al tramonto nella splendida cornice di “Villa Piccolomini” molti protagonisti della tv, della politica, della cultura e dello star system italiano.

Tra i primi ad arrivare in chiesa, la splendida conduttrice di “Storie Italiane” su Raiuno, la giornalista Eleonora Daniele, la deputata Simonetta Matone, testimone dello sposo insieme all’onorevole Paolo Formentini, con la sorella di Simone, Valentina Billi.

Mentre i testimoni della sposa sono stati l’avvocato Cataldo Calabretta, giunto in chiesa con la moglie Carmela Novello, Antonella Martinelli, storica autrice di “Porta a Porta” e la sorella della sposa Simona Abate, dirigente psicologa. Ospiti d’onore degli sposi, il direttore Bruno Vespa, l’incantevole Elisabetta Gregoraci, i volti Rai Beppe Convertini, Marzia Roncacci, Savino Zaba, Vira Carbone ed il tenore Giuseppe Gambi, che ha omaggiato gli sposi con due emozionanti performance “un amore così grande” e “perfect”. C’erano anche Adriano De Maio, Direttore Rai Cinema e Serie Tv, il direttore Mauro Mazza con la moglie Manuela, le vicedirettrici del Tg1 e del Tg2 Incoronata Boccia e Maria Antonietta Spadorcia, i volti noti del Tg1 Sonia Sarno, Cecilia Primerano, Giancarla Rondinelli. Gli autori di “Porta a Porta” Maurizio Ricci e Conchita Borrelli Ruffo di Calabria, Paola Miletich, Rossella Lucchi e tutto il gruppo autorale della trasmissione definita la terza Camera del parlamento.

A festeggiare gli sposi anche le giornaliste Rai Mariella Anziano, Ilenia Petracalvina di Raiuno, Paola Ferrazzoli, Josephine Alessio conduttrice di Rainews, il volto del tg Mediaset Francesca Pozzi, l’avvocato Paola Balducci, l’assessore della Regione Umbria Paola Agabiti, Ada Urbani e il commercialista Gianluca Timpone, volto noto di Raiuno. E ancora c’erano l’avvocato Claudia Eccher consigliere del Csm, la direttrice Lorella Ridenti, Paola Picilli e Roberta Beolchi. Tra gli ospiti tanti i colleghi parlamentari dello stesso sposo.