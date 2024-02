Matteo Berrettini e Melissa Satta, il vero motivo della separazione: «Lui non se l'è sentita...»

Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono ufficialmente lasciati: ma cosa è successo davvero alla ormai ex coppia? Perché il tennista, ex numero 7 al mondo nel ranking Atp, e la showgirl, ex Velina di Striscia la Notizia, hanno deciso di interrompere la loro storia d'amore che durava da un anno? Oggi Berrettini durante una conferenza stampa ha confermato la fine della relazione.

Berrettini annuncia: io e Melissa Satta non siamo più insieme

Matteo Berretini e Melissa Satta, l'amore è definitivamente al capolinea. A confermarlo è stato proprio il tennista. «Melissa Satta? Immaginavo la domanda.

Satta-Berrettini, perché l'amore è finito

In molti avevano criticato la loro storia d'amore a causa della differenza d'età tra i due, Melissa Satta ha 38 anni, mentre Matteo Berrettini 27. Le intenzioni dell'ex velina erano chiare sin da subito, avrebbe voluto mettere nuovamente su famiglia perché crede profondamente nell'amore. Il tennista, tuttavia, ha da poco superato uno dei momenti più difficili della sua carriera dovuto ad infortuni e match molto sfortunati. Sicuramente non il periodo più felice per lui.

Il settimanale Oggi aveva svelato il motivo della rottura, rivelato da fonti vicine alla coppia: «Pare che lei spingesse molto per avere più certezze dal campione e che lei spingesse molto per mettere su famiglia e che Berrettini non se la sarebbe sentita, visto il momento difficile». I due hanno trascorso San Valentino separati, lei con le sue amiche sulla neve, mentre lui sembra essere tornato al suo primo amore, il tennis.

Melissa Satta, il silenzio social

Dppo l'annnuncio di oggi di Berrettini, Melissa Satta ha deciso di non replicare. Sul suo profilo INstagram compaiono solo foto di lei impegnata nella Milano Fashion Week, mentre si fa fotografare in giro per Milano con un completo sportivo super griffato. Nessun accenno, nemmeno nelle storie, sulla relazione con il tennista ormai conclusa. Forse una tattica ben precisa, quella della bella Melissa, per non accendere ancora le polemiche e dimenticare definitivamente questa parentesi di vita.