Melissa Satta single a St Mortiz mentre Matteo Berettini gioca a tennis: ma non è crisi

Matteo Berettini è a Montecarlo. Gioca a tennis. Gioca tanto. Si allena per tornare, per vincere e avvicinarsi a Jannik Sinner. Un traguardo al momento solo sfiorato. Poi tanti, troppi infortuni. Per qualcuno anche tante, troppe distrazioni. Una di queste è sicuramente Melissa Satt, la sua fidanzata.

Forse anche per questo Matteo questa volta ha rinunciato di seguirla a St Moritz e rimanere nel suo principato.

Niente neve per lui, nessuna gita ad alta quota. Una gita mondana, tra feste e defilè. Un tuffo nel suo recente passato insomma come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi...

Matteo Berrettini e Melissa Satta si stanno lasciando? «Non arrivano a San Valentino»

Melissa Satta e Matteo Berettini in crisi?

La showgirl ha mostrato tutta la sua vena atletica in compagnia di Alessandro Borghi, Renzo Rosso, Matteo e Agnese Renzi più altri graditi ospiti...

Melissa ha sempre mostrato serenità e un grande sorriso, segno che sta bene, non è preoccupata di niente. Segnali che allontano ogni pensiero di una possibile crisi tra i due, inseparabili fino a questa occasione.

Ora nella testa di Matteo c'è solo il tennis. È la priorità. E dopo tante critiche Melissa ha deciso di fare un piccolo passo indietro e lasciare il suo compagno alle sue cose, al suo lavoro. Anche questo è amore...