Michelle Hunziker, il duro allenamento in palestra: «Da notare il mio senso di colpa»

Michelle Hunziker si allena costantemente durante la settimana e i risultati si vedono sul suo fisico sempre tonico e in forma. La conduttrice, comunque, ha sempre detto che per lei lo sport è un momento di sfogo anche mentale: la aiuta a scaricare lo stress... anche quando gli esercizi si rivelano alquanto faticosi. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, Michelle è in palestra con il suo personal trainer Paolo Zotta che registra alcuni video mentre lei fatica alle prese con un rullo, prima e con un manubrio da 20 chili, poi. La mamma di Aurora Ramazzotti, comunque, non si allena solamente in palestra ma anche con il karate Kyokushinkai, disciplina a lei molto cara.

L'allenamento di Michelle Hunziker

Questo giovedì di maggio, per Michelle Hunziker è cominciato con un allenamento duro ma anche simpatico nella palestra che frequenta di solito.

Nelle prime storie pubblicate, eccola alle prese con un esercizio di resistenza ed equilibrio allo stesso tempo: la conduttrice deve muovere in un certo senso le braccia, tenendo sollevato con la gamba un rullo appoggiato tra lei, appunto, e una parete. Michelle si diverte ad ascoltare le istruzioni del suo personal trainer ma cerca anche di rimanere concentrata sul suo obiettivo, ovvero non far cadere l'attrezzo. Nel bel mezzo dell'esercizio, però, il rullo scivola e, quindi, Michelle guarda dispiaciuta ma anche divertita il suo allenatore e, a corredo del video, scrive: «Notare la mia faccia da senso di colpa quando mi cade il rullo... Oggi sono sotto torchio».