Michelle Hunziker balla prima dell'evento ma viene rimproverata, la gaffe è epica: che cosa è successo

Dal sole, al freddo e al gelo. Michelle Hunziker è passa in poco tempo dal bel tempo della Costiera amalfitana al freddo della Svizzera. La conduttrice è tornata nella sua terra d'origine per fare da madrina all'inaugurazione della funivia che collega l'Italia alla Svizzera. «Un progetto pensato nel 1939 oggi è realtà», scrive Michelle sotto una storia Instagram, in cui racconta l'evento. Ma è proprio durante questa giornata memorabile che la madre di Aurora Ramazzotti fa una gaffe non indifferente.

Prima Michelle si mostra sulla neve, vestita di bianco e in procinto di truccarsi e sistemarsi per la conferenza. Poi, eccola in funivia splendente e avvolta in un cappotto fucsia.

Ed eccola che, pronta per moderare l'evento: nell'attesa che gli organizzatori la chiamino sul palco, Michelle balla e si diverte con la sua manager Grazia.

Ma in questo momento viene interrotta, forse per il caos generatosi e si ferma ascoltando il rimprovero in svizzero da parte di un organizzatore.

«Ti ha cazziata?», chiede il suo social media manager mentre la filma e Michelle scoppia a ridere. E, insomma, la gaffe è fatta: la sua solarità è stata frenata per ritornare all'ordine, scatenando le risate dei fan.