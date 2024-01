Michelle Hunziker, ultimo giorno di ferie e pranzo detox: «Ci voleva proprio»

Le vacanze stanno per giungere al termine e Michelle Hunziker ha deciso di rendere l'ultimo giorno di vacanze indimenticabile con una grigliata di verdura e una buona bottiglia di vino. La showgirl svizzera ha trascorso le vacanze di Natale e Capodanno sulle nevi svizzere, insieme alle figlie Sole e Celeste e al nuovo fidanzato, Alessandro Carollo, mentre la primogenita Aurora Ramazzotti si trova in Messico con Goffredo Cerza e il piccolo Cesare, da papà Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker ha deciso di tornare al rigore alimentare mentre le vacanze di Natale giungono al termine. Verdure grigliate e un buon bicchiere di vino per chiudere al meglio questo periodo di grandi mangiate e abbuffate natalizie. La showgirl svizzera non si è mai posta limiti e diete ferree, ma ha sempre condiviso uno stile di vita sano e ha sempre praticato sport. Michelle ha condiviso la ricetta per un perfetto pranzo detox in prossimità del ritorno a lavoro: peperoni, melanzane, pollo grigliato e tante risate con del buon vino.