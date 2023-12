Noemi Bocchi, ecco la risposta a Ilary Blasi “Unica”: «Cose che non valgono niente»

Noemi Bocchi ha rotto il silenzio dopo il racconto choc di Ilary Blasi nel suo nuovo documentario su Netflix, "Unica". L'ex moglie di Francesco Totti ha rivelato alcuni dettagli sul divorzio rimasti segreti fino al 24 novembre (giorno in cui è stato reso disponibile sulla piattaforma online il documentario) e non solo. La conduttrice non ha mai nominato la "nuova" compagna dell'ex Capitano, ma le foto hanno parlato da sole.

L'accusa di Ilary

Ilary ha accusato il marito di averla tradita con Noemi Bocchi per molto tempo e domenica sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, per raccontare altri retroscena.

Intanto, la nuova fidanzata ha rotto il silenzio con una storia su Instagram. Andiamo a leggere che cosa ha detto.

La risposta di Noemi Bocchi

«Non ho tempo per le cose che non valgono niente», la risposta di Noemi Bocchi a Ilary Blasi. Poche parole che arrivano a una settimana dalla messa in onda del documentario dell'ex moglie di Francesco Totti, suo attuale compagno.

Le parole di Totti

Dopo le dichiarazioni di Ilary, i media si sono scatenati e il semplice «Faccia e dica quello che vuole» dell'ex numero 10 della Roma (in risposta alla Blasi), non è bastato a calmare le acque.

Cosa succede ora?

Totti e Noemi decideranno di dare la loro versione dei fatti? O preferiranno il silenzio? Nel frattempo Fabrizio Corona ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti sul suo sito Dillingernews, dove l'ex marito della Bocchi, Mauro Caucci, la accusa di essere «una manipolatrice».