Sesso sull'aereo durante il volo, passeggeri sotto choc: «Era palese, è stato disgustoso»

Una coppia che si apparta per vivere l'intimità non fa scandalo, ma cosa accade se, invece, i due decidono di darsi all'atto sessuale senza nessuna porta che li separi dal resto del mondo? Ecco cosa è successo a bordo di un aereo, su un volo della British Airways.

Sesso ad alta quota senza pareti

Di solito nei film si assiste a scene di sesso nel bagno dell'aereo, ma questa coppia è stata coraggiosa e, sul volo BA832 da Heathrow a Dublino, ha deciso di non appartarsi e consumare un rapporto direttamente sui sedili del velivolo.

Hanno tentato di coprirsi con una sciarpa ma gli altri passeggeri hanno capito che stava succedendo qualcosa tra i due. Una passeggera di 26 anni, Farrah, che si trovava sul volo con sua madre e il fratello per una vacanza in Irlanda, ha ripreso la coppia durante gli atti sospetti. Inorridita, la ragazza ha raccontato: «Era molto palese. Sono rimasti "impegnati" nelle loro cose per 20 minuti, costantemente. Hanno continuato, il che è stato scioccante perché c'erano bambini sull'aereo. C'era un bambino che correva su e giù e avrebbe potuto vederli». Farrah si è accorta dei movimenti vigorosi della coppia sui sedili accanto voltandosi per parlare con il fratello. «Quando è stato detto loro di allacciare le cinture di sicurezza, era ovvio che lui si stesse allacciando la cerniera e rimettendo tutto a posto. E' stato semplicemente disgustoso», ha aggiunto la 26enne.

La reazione della compagnia aerea

A quanto sappiamo, l'equipaggio non è stato informato su quello che stava accadendo. La British Airways ha dichiarato, infatti: «I nostri colleghi dell'equipaggio di cabina non sono stati avvisati di alcun problema a bordo. Se fossero stati informati, avrebbero preso le misure appropriate per affrontare il problema». Farrah ha continuato a sentirsi a disagio per un po': «È stato piuttosto imbarazzante per me sedere accanto a mio fratello e dover assistere a tutto ciò. Avevamo circa 38 minuti di volo rimasti quando ho notato la coppia e, dato che si trattava di un aereo piccolo, erano molto vicini a noi. Si coprivano con una sciarpa, ma era abbastanza ovvio, da adulti, quello che stavano facendo».Per questa volta i due amanti sono scampati a una grossa multa per atti osceni.