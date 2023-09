Shakira, l'ultimo singolo è un (altro) attacco a Piqué: «Lili Melgar questa canzone è per te». Chi è la donna? Poi l'affondo all'ex suocero

Shakira lo rifà. La nuova canzone “El Jefe” è uscita e la colombiana non delude i fan, e ci scappa il riferimento al suo passato. Ci è «cascata di nuovo», direbbe Achille lauro, ma in questa occasione la cantante non attacca direttamente l'ex Gerard Piqué - come ha fatto in “Session 53”, “Monotonía”, “Copa vaca” o “TQG” - bensì il padre, Joan Piqué. «Dicono che non esiste un male che duri cent'anni, ma il mio ex suocero è ancora lì, che non mette piede nella tomba». Inutile dirlo ma, la strofa dedicata al suocero sta facendo il giro del web. in pochissime ore il videoclip ottiene oltre 3 milioni di visualizzazioni sui YouTube.

Nel video si vede una sensuale Shakira che diventa una sexy cowgirl con camicia rossa fuoco, stivali e pantaloni attillatissimi.

Non si parla solo del suocero ma Shakira dedica la sua canzone anche a Lili Melgar, la tata dei suoi figli, che si dice abbia avvisato la pop star che il calciatore la tradiva con Clara Chia. Pare che Piqué quando ha scoperto che la tata aveva licenziato in tronco la donna, senza neanco pagarle lo stipendio. «Lili Melgar, questa canzone è per te, non ti hanno pagato un risarcimento», canta in El Jefe, indicando direttamente il suo ex.

Il testo

Shakira, Shakira

Fuerza Regida

Alle sette e mezza è suonata la sveglia

Voglio andare a letto

Ma non posso, prendo il bambino ‘ alle nove

Lo stesso caffè, la stessa cucina

Lo stesso di sempre, la stessa routine

Un’altra giornata di mer*a

Un’altra giornata in ufficio

Ho un capo di mer*a che non mi paga bene

Arrivo camminando e lui in Mercedes-Benz

mi ha come recluta Figlio di pu**ana,

sì Sogni di lasciare il quartiere

Hai tutto per essere milionario

Gusti costosi, la mentalità

Serve solo lo stipendio

Le bollette si accumulano,

essere poveri è una spazzatura

La mamma mi ha sempre detto che studiare tutto mi assicura

che studierò e non succederà nulla,

maledetta vita così dura

che lavoro più di un bastardo,

ma scopo meno di un prete

Cosa un’ironia

Che pazzia,

questa è una tortura

Ti uccidi dall’alba al tramonto e non hai nemmeno uno scritto

Dicono che non c’è male che duri più di cent’anni

Ma c’è ancora il mio ex suocero che non mette piede in una tomba

Ho un capo di mer*a che non mi paga bene

Arrivo camminando e lui in Mercedes-Benz

mi ha come recluta Il vero figlio di pu**ana

Stai sognando di lasciare il quartiere

Hai tutto per essere milionario

Gusti costosi, la mentalità

Ti manca solo lo stipendio

Hai un capo di merda che non ti paga bene

Arrivi a piedi e lui su una Mercedes-Benz

ti ha come recluta Quel figlio di pu**ana…

‘Sto sognando di lasciare il quartiere

Ho tutto per essere milionario

Gusti costosi, la mentalità

Mi manca solo lo stipendio

Lili Melgar Questo canzone è per te,

perché non ti hanno pagato un risarcimento

Sogni di lasciare il quartiere

Hai tutto per essere milionario

Gusti costosi, la mentalità serve solo lo stipendio.

En el nuevo video de Shakira aparece Lili Melgar, ex-niñera de los hijos de Shakira y quien descubrió la infidelidad de Piqué.



Lili fue despedida injustificadamente por Piqué sin pagarle indemnización. Pero todo cambió cuando Shakira se enteró.



Abro 🧵 explicando la historia. pic.twitter.com/BieBb4vRkw — Brunito (@ThePopStage) September 21, 2023

La dedica a Lili Melgar: chi è

La canzone nata dalla collaborazione tra Shakira e Fuerza Regida è il risultato dell’influenza della musica messicana sull’attuale musica latina.

Sul finale della canzone, Shakira pronuncia una frase che non è passata inosservata. La popstar, infatti, dice «Lili Melgar, questa canzone è per te, perché non ti hanno pagato un risarcimento». In molti hanno ovviamente, iniziato a chiedersi chi sia Lili Melgar e sul web ha cominciato a circolare una teoria inaspettata.

Pare, infatti, che Lili Melgar sia stata la tata dei figli di Shakira e Piqué. Sarebbe stata proprio lei a smascherare l’ex calciatore rivelando a Shakira i tradimenti. Secondo gli utenti del web, inoltre, Gerard Piqué si sarebbe rifiutato di risarcire la boliviana Lili Melgar per il lavoro portato a termine prima del licenziamento. A provvedere al pagamento, infatti, pare sia stata proprio Shakira.