Sonia Bruganelli salta Verissimo dopo le voci di separazione da Paolo Bonolis? Lei: «Non faremo mai come Totti e Ilary»

Week end ricco di ospiti in casa Verissimo. Sabato 15 e domenica 16 aprile Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio tra gli altri: Ilary Blasi, che il prossimo lunedì partirà con la nuova edizione dell’Isola dei famosi e il ballerino Alessio, ultimo eliminato dal serale di “Amici". Non ci sarà, invece, a dispetto dei rumors dei giorni scorsi Sonia Bruganelli.

Dov'è Sonia Bruganelli?

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia di una rottura tra Sonia Bruganelli e il marito Paolo Bonolis e che sarebbe stata ufficializzata da Silvia Toffanin a Verissimo. Non solo la coppia ha smentito la crisi con un video estremamente ironico, ma stando agli ospiti comunicati da Mediaset, in studio non ci sarà nemmeno Sonia Bruganelli. Intervista saltata o rimandata?

Cosa è successo

Dagospia torna all'attacco ipotizzando che la donna "non sa più come arrampicarsi sugli specchi" in merito alla separazione dal marito Paolo Bonolis (che più volte ha smentito).

Per chi non conoscesse l'antefatto, un riassunto: qualche giorno fa Dagospia, sito sempre informatissimo su temi di gossip, ha pubblicato un articolo in cui annunciava il divorzio tra Sonia e Paolo dopo venticinque anni insieme. "L'annuncio ufficiale avverrà a Verissimo", aggiungeva il sito diretto da Roberto D'Agostino. A stretto giro è però arrivata la smentita di Bruganelli: "Sarò a Verissimo sì, ma insieme a mia figlia Adele", precisava. Precisazione a cui però Dagospia non ha creduto, insistendo sulla strada della separazione.

La replica della Bruganelli

«Sereni, la mia ospitata con Adele a Verissimo era prevista per la prossima settimana, e ci sarò», ha replicato la moglie di Bonolis con un tweet.

Ma non è finita qui. Il botta e risposta tra la moglie di Paolo Bonolis e il giornalista Giuseppe Candela è poi proseguito con un paragone fatto dal giornalista che non è passato inosservato:

«Sonia, dai. Sappiamo ma tu ricordati se serve lo schema Totti/Blasi: video con offese ai giornalisti, merda in tv contro la stampa, amore e fedeltà. Poi tra qualche mese Ansa o Adn. Ma solo se serve eh perché questo grande amore deve resistere! Tifiamo tutti per voi».

A questo punto la diretta interessata ha risposto alla provocazione del giornalista in questo modo:

«Noi non faremo mai tutto ciò. fosse solo che gli avvocati costano troppo, se mai fosse ,ci salutiamo con un abbraccio e “alla prossima “ CASOMAI EH!!!»

Sereni, la mia ospitata con Adele a Verissimo era prevista per la prossima settimana, e ci sarò 🤫😜 — sonia bruganelli (@SBruganelli) April 15, 2023

Ilary Blasi

In attesa di dipanare questa matassa possiamo invece confermare che Ilary Blasi ci sarà nella puntata che andrà in onda domenica. La Blasi sceglie ancora una volta lo studio "protetto" di Verissimo per parlare della sua nuova Isola e chissà anche del suo nuovo amore Bastian Müller.