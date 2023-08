Sonia Bruganelli si mostra senza filtri e Guendalina Canessa risponde: «Devi solo tenerti in ordine»

Sonia Bruganelli si mostra senza filtri e si lascia andare ad alcune riflessioni sui social, ma il commento di Guendalina Canessa la spiazza. L'ex moglie di Paolo Bonolis ha scritto postando un selfie in cui è visibilmente abbronzata e senza trucco: «A volte il sole fa il lavoro del chirurgo, a parte il collo». L'imprenditrice non nasconde i segni dell'età, ma tra i commenti ne spunta uno che non è passato inosservato.

Guendalina Canessa, ex gieffina e influencer, da sempre molto attenta alla cura del proprio corpo ha risposto: «Ci sono dei macchinari medici amore che senza chirurgia… tolgono 10 anni! Una volta al mese vieni a Milano, t’indirizzo io. Sei troppo bella, devi solo tenerti in ordine». Una frase probabilmente detta con tutte le buone intenzioni e magari anche ingenuamente, che però non ha avuto proprio il suono di un complimento.

Le polemiche

Per ora Sonia non ha replicato al commento, né sotto il post, né in altra maniere.

Ma ci si chiede comunque come abbia preso le parole di Guendalina. Recentemente la Bruganelli è stata al centro di molte polemiche, dopo la fine della relazione con Bonolis, si è parlato molto del suo futuro lavorativo. Sonia ha voluto rispondere per le rime a Dagospia, ma non ha comunque parlato dei suoi progetti futuri, e soprattutto non ha fatto ancora sapere se in questi c'è la televisione.