Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in crisi? Non si seguono più sui social. I dubbi dei fan e le frasi misteriose di mamma Valeria

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono davvero in crisi? Questo è il gossip che, nelle ultime ore, è circolato su tutti i social perché i due ex gieffini non si seguono più a vicenda su Instagram. Inoltre, recentemente, mamma Valeria Pasciuti ha postato alcune storie misteriose sul proprio profilo che, stando a quanto pensano gli utenti social, sarebbero proprio riferite alla figlia e al compagno che, tra l'altro, sono diventati genitori della piccola Celine solamente il mese scorso. I diretti interessati, ovvero Sophie e Alessandro, non si sono ancora espressi in merito.

In questi tempi in cui i social sono fondamentali (purtroppo) per capire se un'amicizia è vera o farlocca, per scoprire eventuali tradimenti e per sapere se le coppie di fidanzati più influenti sono davvero felici, il fatto di levare il segui è gravissimo.

Sicuramente, è sinonimo di qualcosa che non funziona (almeno al momento) e proprio per questo, i fan di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e del loro amore stanno vivendo ore di apprensione. Infatti, i due ex gieffini (che dovrebbero anche sposarsi, vista la proposta di matrimonio sul red carpet del Cinema di Venezia) non si seguono più a vicenda su Instagram. I due, com'era prevedibile, non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito e, nelle ultime ore, sono apparsi sui propri profili solamente per sponsorizzare prodotti e pubblicizzare i propri progetti lavorativi. Inoltre, ai follower dell'influencer non sono sfuggite le storie-frecciatine di mamma Valeria Pasciuti che ha pubblicato alcune frasi del tipo: «Lei perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle» oppure «Le parole hanno un peso».

Poi, però, per evitare ulteriori misunderstanding, Valeria ha specificato che tutto ciò che pubblica sul proprio profilo riguarda esclusivamente lei e che è «la prima sostenitrice dei Basciagoni». Il mistero, quindi, resta.

I fan di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono espressi sui social definendo davvero immaturo il fatto di non seguirsi più su Instagram, qualsiasi cosa sia successa. Alcuni hanno scritto: «Togliersi il segui per presunti litigi o discussioni è davvero da persone immature», «Ci vorrebbe più consapevolezza prima di fare un bambino» oppure ancora «Secondo me è l'ennesima messa in scena».