Sophie Codegoni, niente Pechino Express per colpa di Alessandro Basciano? «È andato su tutte le furie». Ecco perché

Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni non parteciperanno a Pechino Express. A rivelarlo è Gabriele Parpiglia attraverso la sua nuova pagina Sdl Tv Gossip. L'autore televisivo ha svelato che le due ex gieffine erano state scelte per partecipare in coppia a Pechino Express, ma il compagno di Sophie, Alessandro Basciano, si sarebbe opposto facendo saltare tutto. Il motivo? Lui non vuole che la Codegoni si separi da loro figlia Celine Blu, nata solo pochi mesi fa.

Sophie Codegoni, perché non parteciperà a Pechino Express

«Era tutto pronto - si legge nel post di Parpiglia -, Sophie Codegoni, neo mamma, sarebbe dovuta partire in coppia con Antonella Fiordelisi come concorrente della nuova edizione di “Pechino Express”.

Selfie insieme a pranzo per festeggiare il nuovo lavoro in tv. Le rispettive agenzie che avevano dato l’ok per cifre e contratti, i primi rumors social».

«Poi all’improvviso tutto si è stoppato - prosegue -. Ed è successo quando Alessandro Basciano, all’oscuro di tutto (i due erano già in crisi), ha appreso la notizia ed è andato su tutte le furie perché una nuova esperienza lontana da casa, con la piccola Celine Blue nata pochissimi mesi fa, non sarebbe stata una scelta consona legata al rapporto madre-figlia che in questi primi mesi crea quel legame indissolubile che poi dura una vita».

La questione, in ogni caso, si sarebbe chiusa con un accordo pacifico: «Ecco svelato il motivo che aveva spinto i due a separarsi. Pare che Basciano avesse già convocato i suoi legali. Il tempo però, quando c’è un amore forte, porta le giuste riflessioni e così a quel punto Sophie ha salutato Antonella e “Pechino Express” ed è tornata dalla sua famiglia per la felicità del compagno. Questa è una storia a lieto fine dunque”».