Stefania Orlando, super bikini a 56 anni: «Solo per farti vedere». Lei replica così ai fan

Stefania Orlando è tornata a far parlare di sé per le risposte pungenti che ha dato ad alcuni fan. In bikini su Instagram, la showgirl non ha paura di mostrare i suoi 56 anni con fierenza e in una carrellata di scatti condivisi sui social ha mostrato come trascorre questi ultimi giorni di agosto, in vacanza.

Alcuni utenti, però, pare non abbiano gradito queste foto e hanno commentato così.

«Fai queste foto per metterti in mostra, che senso ha?», le ha chiesto un fan.

Stefania Orlando ha risposto: «Tesoro, è estate». La risposta è seguita, oggi, con un video nelle sue storied di Instagram, con un cappellino di paglia, in un altro bikini fucsia in cui si mostra sotto la luce di uno splendido tramonto.

Nelle scorse settimane, alcuni scatti in topless avevano lasciato i fan a bocca aperta tanto che alcuni, ancora oggi, ricordando quei momenti le hanno scritto: «Potevi fare come Arisa», riferendosi agli ultimi scatti della cantante nuda su Ig.