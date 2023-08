Stefano De Martino a New York con il figlio Santiago (e senza Belen): la gag in napoletano fa impazzire il web

Stefano De Martino è volato a New York per trascorrere delle vacanze stupende con il figlio Santiago. Quest'estate è stata un po' particolare per l'ex ballerino di Amici, i gossip sono stati parecchio feroci e le voci sui tradimenti, dopo la rottura con Belen, si sono fatte sempre più vive, minando la sua reputazione. Per questo motivo, Stefano ha deciso di allontanarsi dall'Italia per passare dei bei momenti con il figlio, nella Grande Mela. Tra visite al MoMa (Museum of Modern Art di New York) e spettacoli di teatro, Santiago sta trascorrendo giorni meravigliosi e molto divertenti. In particolare, a farlo ridere di gusto è stata una gag con il papà Stefano, pubblicata sui social.

Belen Rodriguez, e il video «corna in libertà»: il commento di Guendalina Canessa scatena la polemica, cosa succede

La gag

Stefano De Martino ha pubblicato sulle sue storie Instagram una gag molto divertente con il figlio Santiago. Nel video si vede uno schermo con una paperella di plastica nella vasca da bagno e la voce fuoricampo di Stefano che in napoletano dice: «L'acqua è poca» e Santiago che risponde, sempre in napoletano: «e 'a papera nun galleggia».

I due scoppiano immediatamente a ridere, ma i fan, soprattutto quelli napoletani, hanno colto un significato nascosto dietro la gag molto divertente.

Il detto napoletano sta a dire che «le cose vanno veramente male, in quanto mancano i beni essenziali per portare a termine i piani». Sarà un messaggio velato?

Intanto Stefano e Santiago continuano la loro vacanza americana insieme, tra risate e scoperte artistiche.

Stefano e le sue radici partenopee

Stefano De Martino è molto legato a Napoli e in particolare a Torre Annunziata, dove è nato. Il conduttore ha sempre cercato di insegnare a suo figlio, Santiago, l'importanza delle proprie radici e anche il napoletano che il piccolo ha accolto con molto divertimento. I due giocano molto insieme e si divertono, mentre Stefano gli insegna il dialetto.