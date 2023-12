Totti, vacanza a New York con la sua «nuova famiglia»: Noemi Bocchi con i figli e la piccola Isabel

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono scappati a New York per trascorrere il ponte dell'Immacolata in famiglia, tra le luci di Times Square e per vedere l'accensione dell'albero di Natale di Rockefeller Center. Noemi ha condiviso alcune storie su Instagram in cui mostra i suoi figli in compagnia della piccola Isabel, mentre guardano incantati le luci della città.

L'ex Capitano della Roma non ha ancora postato nulla, probabilmente impegnato a risolvere alcuni inghippi con la guardia di finanza, che è andata a casa sua, ma non l'ha trovato.

Nulla di preoccupante, dovevano solo fare un controllo (magari per trovare altre borse Hermes di Ilary nascoste). Andiamo a scoprire qualcosa in più.

È stata proprio Isabel a far incontrare Francesco Totti e Noemi Bocchi, la donna con la quale il Capitano avrebbe tradito (e portato avanti una relazione parallela) Ilary Blasi. I figli della flower design e la piccola principessa di casa Totti sono amici e hanno sempre giocato insieme. Quest'amicizia continua soprattutto ora che Francesco e Noemi convivono e hanno una relazione stabile.

C'è chi parla di una nuova famiglia e di una nuova vita, mentre Ilary Blasi è sulla neve con il rispettivo compagno Bastian Muller e la figlia Chanel (insieme al fidanzato Babalus).

L'unico rimasto a casa? A quanto pare il povero Cristian Totti, che non è apparso in nessuna storia Instagram.