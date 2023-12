Valentina Ferragni e la torta esilarante: «31 ma ancora rimorchio i 2000». Come l'ha presa Matteo Napoletano?

Valentina Ferragni ha compiuto 31 anni e, nelle scorse ore, ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram in cui mostra come ha festeggiato insieme ai suoi amici più cari. Grande assente della serata, Chiara Ferragni che, dopo lo scandalo del pandoro non si è più fatta viva sui social, salvo per il "video delle scuse" che ha scatenato ancora più polemiche. Nonostante il periodo in casa Ferragni non sia proprio dei migliori, Valentina si è goduta la sua festa anche con il fidanzato Matteo Napoletano e la torta di compleanno ha attirato l'attenzione di tutti.

Il compleanno di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha sempre dichiarato che da quando ha capito che le critiche delle altre persone (specie degli hater) non devono avere alcun potere sulla sua vita, sta molto meglio con se stessa. In più, l'autoironia è una delle caratteristiche che preferisce del suo carattere. Quando ha reso nota a tutti la sua relazione con Matteo Napoletano che ha 22 anni, quindi 9 anni in meno di lei, gli odiatori le si sono scagliati contro definendola "ridicola" e criticandola pesantemente per la sua relazione con un ragazzo più piccolo.

Valentina, allora, ha deciso di giocarci su anche al suo compleanno e, per questo, ha voluto prendersi la sua dolce rivincita: la scritta sulla torta recitava "31 ma ancora rimorchio i 2000". La frase è piaciuta molto ai fan che hanno lasciato migliaia di like e commenti. Ma come l'ha presa Matteo Napoletano?

Matteo Napoletano e gli auguri a Valentina

Matteo Napoletano sembra essere molto innamorato di Valentina Ferragni e ha scattato numerose foto della sua festa di compleanno alla quale si è molto divertito. La battuta sulla torta è piaciuta anche a lui che ha dedicato un dolce post su Instagram alla sua fidanzata a cui ha scritto: «Tanti auguri a te...

i 31 ti stanno terribilmente bene».