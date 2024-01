Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, lo sfogo in viaggio: «Tu bellissimo, io orrenda»

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sembrano essere più affiatati e felici che mai e, ogni giorno, pubblicano sui social contenuti di coppia. Inoltre, i due non mancano mai di dimostrarsi il proprio amore, anche in modo simpatico come, ad esempio, è successo nelle ultime storie Instagram postate dal ragazzo. Valentina e Matteo sono volati insieme a Parigi.

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano trascorreranno qualche giorno insieme a Parigi e, nelle scorse ore, hanno preso un aereo e sono partiti. L'influencer ha pubblicato varie storie con il fidanzato ma una in particolare ha attirato l'attenzione dei fan. I due fidanzati sono in volo e Matteo scatta un selfie di coppia ma Valentina indossa il cappuccio della felpa ed è addormentata. Quindi, lui scrive: «Che bello viaggiare insieme a te» e lei riposta l'immagine sulle proprie storie, commentando: «Grazie amore... tu bellissimo, io orrenda».

Questo viaggio a Parigi è già il secondo dell'anno per la coppia che ha trascorso un Capodanno da sogno e i primi giorni di gennaio alle Seychelles.

La storia d'amore tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sembra proprio procedere a gonfie vele.

I due viaggiano insieme, partecipano a molti eventi e feste, organizzano cene in famiglia e conoscono i figli di amici. I fan dell'influencer sono molto felici per lei perché pensano che con Matteo abbia davvero trovato la felicità.