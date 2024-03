Veronica Lario, il patrimonio: la nuova casa, le società immobiliari e gli investimenti nell'intelligenza artificiale

Una nuova vita da imprenditrice. Lei che nei 19 anni vissuti da first lady aveva sempre preferito rimanere “un passo indietro”. Torna a far parlare di sé Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi e madre di tre dei suoi cinque figli. Lo fa raccontando per la prima volta i suoi ultimi anni, quelli dopo la sentenza definitiva di divorzio del 2019 (l’iter della separazione era cominciato dieci anni prima). Un periodo in cui - si confessa nella trasmissione "A cena da Maria Latella", ieri sera su Sky Tg24 - ha dovuto “ricominciare”. “In un certo momento - rivela - ho pensato che per me non ci fosse più nulla, ho pensato: forse ha vinto il potere. Ma mi sono detta: non ho finito. E ci ho provato».

Veronica Lario, l'amore (e il divorzio) con Silvio Berlusconi e la carriera di attrice: chi è l'ex first lady spesso nell'ombra

Le imprese avviate

Ma cosa fa oggi Veronica Lario? Seguendo forse l’esempio dei figli, l’ex moglie di Berlusconi ha investito in diverse start up, molte delle quali nel campo dell’intelligenza artificiale (non è un caso che proprio al tema dell’Ia era dedicata la puntata della trasmissione di Latella).

Una, in particolare, (Tambù) è attiva nel campo del gaming, non soltanto online. Su LinkedIn la società si descrive come una “startup innovativa, leader nel settore del print on demand di giochi da tavolo, portali digitali e videogiochi”. L’impresa supporta altre aziende, ma anche “università, influencers e associazioni no profit, creando giochi da tavolo, serious games e strumenti di gamification con finalità educative, promozionali o di team building”.

Ma non è l’unica attività in cui è attiva Lario. Che in base a una sentenza del 2019, avrebbe dovuto restituire gli assegni di mantenimento ricevuti fino a quel momento da Berlusconi, per un importo pari a circa 1,4 milioni di euro al mese. Poi, un anno dopo, la pace con il Cavaliere, con la quale il leader di Forza Italia rinunciava a pretendere indietro dall’ex consorte circa 46 milioni.

Tra le altre, Lario detiene quote di maggioranza nella società immobiliare Il Poggio Srl, che possiede tra gli altri una serie di palazzi a Milano 2. Ci sono poi altre società, tra cui la Equitago srl che si occupa di sport, e la Cosmo srl, altra immobiliare di cui Miriam Bartolini (questo il nome all’anagrafe di Veronica Lario, pseudonimo scelto all’inizio della carriera da attrice in gioventù) è amministratore unico.

La nuova abitazione

Oggi, dopo anni trascorsi nella villa di Macherio, in Brianza, Lario vive in un attico a Vimercate, nel complesso delle Torri Bianche. Al diciottesimo piano di un palazzo con una splendida vista sulle Prealpi. E nonostante l’apparizione in tv, l’ex first lady, che oggi ha 67 anni, continua a condurre una vita riservata.

«Sono passata dall'essere una "velina ingrata"», dice a Latella, «al tribunale di Milano che mi ha negato qualsiasi diritto. Un salto di 10 anni in cui mi sono sentita un po' vessata». In quel periodo, racconta l'ex first lady, «subivo: è difficile combattere contro il potere e la stampa, soprattutto quando la stampa è piegata al potere». Ecco perché anche dopo il divorzio Veronica resta dietro le quinte, rilasciando qualche parola alle agenzie solo nei giorni dell'ultimo ricovero di Berlusconi. «L'unica cosa che potevo fare era fare qualche passo indietro. E quelli ho imparato a farli, forse dall'equitazione».