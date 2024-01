Wanda Nara, svolta professionale e post sexy: il commento di Mauro Icardi

Wanda Nara, in questo periodo della sua vita, sta lavorando a un progetto tutto nuovo: la musica. L'ultima vincitrice di Ballando con le Stelle, infatti, ha già lanciato due singoli, uno dei quali è virale sui social, ed è quello d'esordio, che si intitola Bad Bitch, mentre, il secondo, uscirà l'1 febbraio ed è O bicho Vai pegar!

Wanda è quindi entrata nella sua era musicale e per promuovere i suoi brani sta postando scatti molto sexy sui social che piacciono tanto anche al marito Mauro Icardi.

Non solo musica, perché come annunciato nel suo ultimo post Instagram, Wanda Nara sta lavorando anche a un progetto con Netflix, il reality show Love Is Blind. Quindi, ecco che sta per ripartire alla volta dell'Argentina per continuare le registrazioni del programma e lo ha annunciato con una foto bollente: «Mi preparo a riprendere le registrazioni e intanto a aspetto l'1 febbraio per O bicho Vai pegar!».

Nella foto, Wanda indossa un costume intero color carne che ha una scollatura molto profonda e, quindi, non lascia troppo spazio all'immaginazione. Lo scatto ha ottenuto tantissimo successo tra i fan e un commento in particolare spicca su tutti: quello di Mauro Icardi che ha pubblicato l'emoticon del cuore accanto a quella della faccina un po' provocante. L'attaccante del Galatasaray sostiene sempre Wanda nei suoi nuovi progetti lavorativi.

​Il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembrerebbe procedere a gonfie vele ma, dato che, la prudenza non è mai troppa, l'imprenditrice avrebbe fatto firmare un contratto al marito. Semmai dovesse tradirla, il calciatore dovrà risarcirla con 100 milioni di euro.