Al Pacino papà a 83 anni: è nato Roman, il suo quarto figlio. Il primo insieme alla compagna 29enne Noor Alfallah

A 83 anni Al Pacino è di nuovo padre. L'attore di Scarface e la compagna Noor Alfallah, 29 anni, hanno dato il benvenuto a Roman. Lo riferiscono i media americani citando un portavoce. Per Pacino si tratta del quarto figlio. Al momento non sono stati rivelati altri dettagli, non è chiaro quando e dove è nato il piccolo.

Per Alfallah, che su Instagram si definisce una 'raconteur' (un'aneddotista), si tratta del primo figlio mentre l'attore ha già una figlia di 33 anni, Julie Marie e i gemelli Anton e Olivia di 22 anni.

Al Pacino papà a 83 anni: «Ha chiesto alla fidanzata il test del Dna». Ecco il risultato

Al Pacino papà a 83 anni per la quarta volta: la fidanzata di 29 anni (Noor Alfallah) è la ex di Mick Jagger

Come l'amico Robert De Niro

Pacino è diventato padre a breve distanza dall'amico di vecchia data Robert De Niro, che a sua volta, a 79 anni, ha avuto il settimo figlio, si tratta di una bambina, Gia Virginia Chen-De Niro, avuta dalla compagna, la campionessa di tai chi Tiffany Chen.