Ari Boulogne, morto il figlio illegittimo di Alain Delon: fermata la compagna che lo ha trovato senza vita

Ari Boulogne, fotografo e figlio illegittimo dell'attore francesce Alain Delon, è stato trovato morto nella sua casa di Parigi, riporta Le Parisien. Il cadavere del 60enne è stato trovato alle 4 di mattina, tra venerdì e sabato. A chiamare la polizia è stata la compagna.

Il corpo della vittima era riverso nel soggiorno di casa sua, a rue de Cambronne (15esimo arrondissement). La donna che ha scoperto il corpo ha 58 anni e sarebbe la compagna, scrive il quotidiano transalpino. Secondo i primi elementi dell'inchiesta, Ari Boulogne, soffriva di problemi di salute. Di recente era stato portato dai servizi di emergenza all'ospedale europeo Georges Pompidou.

Il corpo del fotografo è stato portato all'istituto medico-legale di Parigi per essere sottoposto ad autopsia. Ari Boulogne, fotografo di 60 anni, ha affermato per decenni di essere il figlio di Alain Delon, cosa che il mostro del cinema francese ha sempre contestato.

La compgna, che ha chiamato la polizia, è stata fermata dalla polizia, che sta accertando la presunta omessa assistenza a una persona in pericolo, secondo fonti concordanti, confermate dalla procura di Parigi. Il provvedimento è stato deciso per «chiarire le circostanze in cui può essere avvenuta la morte della vittima, che era emiplegica», precisa l'accusa.

Nato Christian Aaron Päffgen nel 1962 a Neuilly, Ari Boulogne è il figlio della cantante, modella e attrice tedesca Nico, con la quale Alain Delon ha avuto una breve relazione negli anni 60. È stato in gran parte cresciuto dalla madre di Alain Delon, Edith. Quest'ultima lo adottò con il suo secondo marito Paul Boulogne, dal quale prese poi il cognome.

Alain Delon non ha mai riconosciuto la paternità di Ari Boulogne, oggetto di una lunga battaglia legale.