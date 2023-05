L'influencer: «Ero così brutta che ho comprato una nuova faccia per oltre 30.000 dollari, ma non mi riconosco più»

Una donna ha ammesso di aver speso «più di 30.000 dollari per un nuovo volto perché ero troppo brutta». Ma ora che ha migliorato il suo viso, Mia Dio (si chiama così su Instagram, ha 400.000 follower) dice che la sua faccia «non si muove e non mi riconosco nemmeno più». In un video di YouTube con 819.000 visualizzazioni, Mia ha condiviso tutti i trattamenti cosmetici a cui si è sottoposta. Ha iniziato il video dicendo che non le importava degli haters. «Prima che tu mi giudichi, non mi interessa davvero. Perché sulla base di questo video, sono ovviamente il mio peggior giudice», ha detto. «Non puoi giudicarmi più di quanto io abbia giudicato me stessa in questa vita». Ora, ha detto, «sono una sorta di Barbie».

La YouTuber e influencer ha spiegato che la prima cosa che ha fatto è stata rifarsi le labbra a 16 anni (e ha dovuto usare un documento d'identità falso per farlo). A quel punto è diventata "dipendente" dai ritocchini, volendo «assomigliare a una bambola Bratz».

«Il risultato assomiglia molto al mio naso naturale, solo un po' più spigoloso», ha detto. Dopo la sua rinoplastica, Dio si è "rilassata" con le procedure cosmetiche per un po', fino a quando non ha iniziato a prendere il Botox. Ora riceve regolarmente "baby Botox" sulla fronte. Baby Botox è un trattamento preventivo mentre il Botox regolare è correttivo, secondo quanto ha fatto sapere Cosmetic Skin Clinic.

I was so ugly I bought a new face for over $30K — I don’t recognize myself https://t.co/mV6Lu1cV81 pic.twitter.com/PEtrmu3c02 — New York Post (@nypost) May 20, 2023

Mia oggi afferma di avere un viso molto espressivo e fa sempre «smorfie divertenti» davanti alla telecamera, e ha iniziato a notare che aveva alcune rughe che iniziavano a segnarle la fronte, quindi ha fatto il Botox per rendere la sua fronte liscia. Mia infine ha avvisato che «i risultati non durano affatto a lungo, al massimo durano 3 mesi»