Anthony Delon: «​Non è vero che mio padre Alain vuole morire. Mia sorella Anouchka sta mentendo a tutti»

Dalle condizioni di salute del padre alle controversie con la famiglia e con la sorella, Anthony Delon ha raccontato a Verissimo tutta la sua verità. Un'intervista sincera, schietta, in cui sono emersi nuovi dettagli su una delle storie familiari più discusse degli ultimi mesi.

Anthony Delon, dal rapporto con il padre alle guerre familiari, passando per la denuncia per tentato omicidio: chi è l'attore a Verissimo

L'intervista

Ospite per la seconda volta nel salotto di Silvia Toffanin, Anthony Delon è stato protagonista di una lunga intervista, parlando delle condizioni di salute ed emotive del padre, Alain Delon, e della battaglia che lo vede contrapporsi a sua sorella, Anouchka. «Mio padre è un po' stanco.

Non è vero che vuole farla finita, queste sono storie che si leggono solo sui giornali. Tutti noi a volte abbiamo momenti no, ma non è che vuole farla finita. Un medico ha riferito che mio padre gli ha detto di essere stanco di vivere, ma queste sono cose che un uomo anziano e malato può dire in un momento di sconforto, non significa che lo pensi davvero. Lo vedo tre volte a settimana. Non volevo si parlasse della sua malattia, è stato l'avvocato di mia sorella a dirlo». Spazio poi al racconto della battaglia con la sorella: «Questa guerra familiare è triste. Io volevo rispettare la volontà di mio padre, ma mia sorella invece lo vuole portare in Svizzera. Il rapporto con lei è peggiorato negli ultimi mesi. A luglio-agosto è peggiorato tutto, prima i rapporti erano buoni. Non è vero che mia sorella mi ha denunciato. Non è vero nemmeno che voleva uccidersi. Sono solo parole. È vero, ho interrotto le cure di mio padre, ma non era un trattamento vitale. Noi figli eravamo tutti d'accordo, anche mia sorella Anouchka. Sta mentendo. Voglio che mio padre resti in Francia, voglio che la sua volontà sia rispettata. Ma lei ha altro in testa. Lei è la figlia prediletta, è vero, ma io non ho sofferto per questo. Ha quasi l'età di mia figlia, io ho continuato la mia vita senza di lei. È l'altro mio fratello ad aver sofferto. È lui che ha subito un'ingiustizia». Sul patrimonio, Anthony ha detto di non aver sofferto per la scelta del padre, che ha deciso di dare il 50% proprio a Anouchka: «Rispetto le sue volontà, anche se io non avrei fatto la stessa scelta». Spazio poi alla denuncia dell'ex compagna del padre, anche questa "montata" per la stampa. «Sono tutti pazzi», ha commentato l'attore. Infine, il racconto del rapporto con il padre, mai realmente chiarito. «Abbiamo parlato quando è uscito il mio libro, ma non ci siamo chiariti del tutto. Ci sono delle persone che appartengono a una generazione che fa fatica a parlare. è una questione generazionale. Ci sono cose che si dicono con gli occhi, e non con il cuore. Ai miei figli cerco di dare quello che io non ho avuto», ha concluso l'attore.