Bruce Willis, la mamma: «Mio figlio ormai non mi riconosce più ed è diventato aggressivo». Lo strazio dei parenti

Bruce Willis e la sua malattia: la star "Die Hard", a cui è stata diagnosticata la demenza frontotemporale, sta sempre peggio. Marlene Willis, la madre dell'attore, sostiene che il figlio ormai non la riconosce più. La donna ha raccontato quanto straziante sia vedere peggiorare la salute di suo figlio e quanto sia difficile per la famiglia comunicare con lui. «Non è sicura che suo figlio la riconosca ancora», ha spiegato Wilfried Gliem, cugino della madre di Willis, in un'intervista alla Bild.

«Le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui. Anche se questo comportamento è normale nelle sue condizioni», ha riferito una fonte vicina alla donna al giornale Marca.

Bruce Willis, la malattia

Bruce Willis ad oggi non ha rilasciato alcuna dichiarazione. A rendere pubblica la notizia della sua malattia è stata la sua famiglia, Demi Moore (sua ex moglie) e lattuale moglie Emma Heming. La famiglia ha spiegato che Willis ha avuto difficoltà nel parlare, nel comporre frasi e nell'usare parole che non gli sono familiari, a causa dei sintomi di questa grave malattia. Quindi, continuare la sua carriera di attore avrebbe reso il suo lavoro impossibile. Da qui lo stop e una pausa che durerà a lungo.

La vicenda

Il 30 marzo 2022, a seguito di una diagnosi di afasia, i membri della famiglia di Willis, inclusa la Moore, avevano reso una dichiarazione ufficiale per rendere pubblica la pausa dell'attore dalla sua carriera. Quasi un anno dopo, il 18 febbraio 2023, la famiglia di Willis è tornata su Instagram per scrivere un commovente post sulle sue condizioni: «La nostra famiglia esprime la nostra più profonda gratitudine per l'incredibile effusione di amore, sostegno e storie meravigliose che abbiamo tutti ricevuti da quando abbiamo condiviso la diagnosi originale di Bruce. Ora però, volevamo darvi un aggiornamento sul nostro amato marito, padre e amico poiché ora abbiamo una comprensione più profonda di ciò che sta vivendo».

E ancora: «Le condizioni di Bruce sono peggiorate e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale (nota come FTD). Sfortunatamente, le difficoltà di comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare. Anche se questo è doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara».