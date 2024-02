Cecilia Rodriguez, "mortazza" di mattina: la colazione con pizza bianca e mortadella è «alimentazione funzionale»

Con il ritorno ai ritmi serrati tra lavoro e preparativi per il matrimonio è normale sentire il bisogno di una marcia in più che permette di fare il pieno di forze per affrontare lunghe giornate dense di impegni. La soluzione per dare il corretto apporto di energia secondo Cecilia Rodriguez è «la mortazza».

La sorella di Belen ha condiviso nelle sue Instagram stories un simpatico video che mostra la sua colazione con una pizza bianca romana ripiena di mortadella.

Insomma, uno spuntino da leccarsi i baffi.

Cecilia Rodriguez su Instagram

«Io la finisco ma ammetto che la mortazza la mattina fa molto bene - ha sottolineato Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram stories -.

Così mi dicono. Alimentazione funzionale. Aumenta il grasso corporeo e ci nutre. Per una sana alimentazione e per velocizzare il metabolismo c'è bisogno di mortazza. Potete mettere all'interno un po' di senape o miele ancora meglio».

Il matrimonio con Ignazio

La proposta di matrimonio il 31 ottobre 2022, esattamente cinque anni dopo il loro bacio alla festa di Halloween nella casa del GfVip. Un matrimonio rimandato che oggi "s'ha da fare". Su data, location e invitati Cecilia Rodriguez si è sbottonata con i suoi follower su Instagram: salvo imprevisti, il matrimonio sarà celebrato a giugno davanti a familiari e amici. La futura sposa ha anche raccontato attraverso le sue Instagram stories, di essersi innamorata della campagna toscana, scoperta durante un viaggio con Ignazio che le ricorda la sua Argentina.