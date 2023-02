Christian De Sica nonno, l'annuncio social: «È nata Bianca, la mia nipotina»

Christian De Sica è diventato nonno per la prima volta. È nata Bianca, figlia di Maria Rosa De Sica e suo marito Francesco. L'attore ha condiviso sui social la gioia per l'ultima arriva in famiglia: «Ecco la mia nipotina Bianca. W Mari e Francesco», ha scritto.

Le parole di De Sica

Recentemente De Sica aveva parlato con emozione della piccola in arrivo: Mi fa un po' effetto l'idea di diventare un nonnetto, ma è anche giusto così - aveva detto al settimanale Gente - Non vedo l'ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po' effetto l'idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca. Io amo i bambini, sono bravissimo con loro. Lo sono stato anche con Brando e Maria Rosa: ho fatto insieme a loro tutto quello che non ho potuto fare con mio padre Vittorio quando ero piccolo», ha detto.