«Ero titolare di uno studio di commercialista da 15 anni, ho lasciato tutto per lavorare con gli asini in campagna e sono felice»

Dal lavoro nel suo studio di commercialista, avviato da sola e portato al successo in 15 anni, a quello con gli asini immersa nella natura. Nella vita di Elisa Lorenzani, a un certo punto, c'è stato un episodio che l'ha spinta a decidere di dare una svolta al suo destino. Un regalo da parte del marito: due asini. Con loro tutto è cominciato: era il 2011 e le sue giornate erano scandite dal ritmo della sua attività in centro a Parma, ma la sera tornava a casa a Talignano, accanto al parco regionale dei Boschi di Carrega, e al mattino prima di entrare nel vortice dei numeri passava a prendersi cura dei suoi animali.

«Una mattina sono andata dall’asina Giannetta, a salutarla e a darle da mangiare prima di andare in studio in città. Ero così felice, così grata di essere stata oggetto di questo dono», racconta a Repubblica. Ma non si trattava di un morso per ferire: «Da lì è come se mi avesse aperto gli occhi: l’asino infatti morde così per imbrancarti (per accoglierti nel branco, ndr). Era un messaggio. Da lì a un anno ho venduto lo studio, e ho seguito l’asina».

«Adesso abbiamo la fattoria didattica AsiNando, in onore di mio padre.

Facciamo attività di formazione con le scuole, al centro c’è l’asino come maestro», spiega con entusiasmo. Elisa si occupa anche di Asini nel cuore, un’associazione del terzo settore che porta avanti progetti come YogAsino, pensato per aiutare «gli adulti stressati».